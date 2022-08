Antognoni: “Conosco bene Milenkovic, è vero che ha Firenze nel cuore. Il progetto lo ha convinto”

Un rinnovo con vista proiettata molto in avanti. Con questa firma Nikola Milenkovic ‘rischia’ di legarsi a lungo con la Fiorentina, di diventare un qualcosa che assomiglia alle vecchie bandiere di un calcio che fu.

E quando si parla di bandiera, a Firenze, non si può non far riferimento a Giancarlo Antognoni, che La Nazione ha contattato per commentare la firma sul nuovo contratto apposta dal centrale serbo: “Sono contento per Nikola, è un grande calciatore e un bravissimo ragazzo. Lo conosco bene, è vero che ha Firenze nel cuore”.

Poi ha aggiunto: “Mi fa piacere anche per i tifosi, se Milenkovic ha deciso di rinnovare significa che il progetto lo ha convinto”.