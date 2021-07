Antognoni: “Da tifoso della Fiorentina, mi conforta che peggio di così non possano fare. Ho aperto le porte del mio mondo a Commisso, mi ha ripagato nel modo peggiore”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni ha fatto riferimento al buon rapporto che aveva con il gruppo squadra e alle sue aspettative dal prossimo futuro: “Ho il cellulare pieno di messaggi, ringrazio capitan Pezzella. Un grande giocatore e un grande uomo. Un altro è Dusan Vlahovic, un giovane formidabile che diventerà un campione, bastano i loro messaggi per capire che il gruppo squadra mi apprezzava. Gli allenatori? Chiedete a Iachini e a Prandelli, anzi voglio fare un in bocca al lupo a Italiano. E’ un tecnico che mi piace, gli auguro di fare bene con la Fiorentina“.

Sulle aspettative per il campionato: “Firenze è una piazza importante ma le problematiche di questi anni ci sono sempre. Al comando ci sono sempre le stesse persone. Il dato che mi conforta da tifoso della Fiorentina è che peggio di così non possono fare. Se tornerò al Franchi? No, non voglio creare imbarazzi a nessuno. Soffrirò davanti al televisore oppure, come è successo in passato quando lavoravo per la Federazione, andrò a vedere le gare dell’Empoli”.

Infine un ultimo messaggio a Commisso: “Quando è arrivato a Firenze, l’ho accompagnato a Coverciano, ci siamo commossi al Museo davanti alle maglie e alle immagini della mia Italia Campione del Mondo. Io gli ho aperto le porte del mio mondo e lui mi ha ripagato nel modo peggiore“.