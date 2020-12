Antognoni e l’addio a Rossi: “Non eravamo preparati, è stata una mazzata. Era il nostro riferimento”

Giornata di funerali e commemorazione per Paolo Rossi e a presenziare c’era anche Giancarlo Antognoni, simbolo viola ma anche di quella Nazionale del 1982, così a Tmw: “Era il nostro punto di riferimento, sia in campo che fuori. Era un ragazzo solare e allegro, anche prima della partita ci trasmetteva sempre quella tranquillità necessaria. Tutti abbiamo sofferto insieme a lui, anche se non eravamo a conoscenza di quello che stava succedendo. Non eravamo preparati, è stata una bella mazzata. La sua forza era la sua umiltà, quando uno si comporta bene, sia in campo che fuori, alla fine raggiunge il suo obiettivo”.

