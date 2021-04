Antognoni e un compleanno con delle incertezze per il suo futuro

Il primo aprile non è solo il giorno degli scherzi per antonomasia, ma è anche e soprattutto per i tifosi della Fiorentina, il compleanno dell’eterno capitano, Giancarlo Antognoni,

Il Corriere Fiorentino sottolinea come il suo compleanno quest’anno arrivi in un periodo che è incerto per il suo futuro. Il suo contratto da club manager è in scadenza e ancora non sappiamo che tipo di indirizzo prenderà la società a livello dirigenziale.

Alla fine però la riconferma dovrebbe esserci per Antognoni che comunque ha sempre svolto il proprio dovere fino in fondo. La speranza, magari, è che non sia più solamente una bandiera da sventolare, ma abbia anche maggiore libertà d’azione, specialmente sul reclutamento dei calciatori.