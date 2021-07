Antognoni: “Firenze e la Nazionale, pace fatta. Il domani per gli azzurri sarà sempre più…fiorentino”

Pace fatta tra Firenze e la nazionale italiana? La bandiera della Fiorentina (protagonista anche di tante partite in azzurro), Giancarlo Antognoni, è convinto che sia proprio così: “La festa dopo la vittoria sull’Inghilterra è stata una festa bellissima. Sì, anche qui, a Firenze, in città”.

E ancora: “Io credo che con questo Europeo sia tornato il vero affetto nei confronti dell’Italia. Un affetto che in passato era un po’ sparito, e che adesso è tornato ad accendersi in modo concreto. Di chi il merito? Sul piano del gruppo, del gioco e dei risultati, il ct Mancini ha lavorato benissimo e ha fatto un capolavoro. Poi, se vogliamo tornare a Firenze, beh…il fatto che la casa degli azzurri sia Coverciano, ha creato, inevitabilmente, un feeling e un rapporto che di sicuro è alla base di quel ritorno di affetto che dicevo prima”.

Infine Antognoni ha detto: “Il fatto che l’Italia giocherà qui la prima partita del dopo Europeo, in vista del Mondiale 2022, è un tassello prezioso per un domani che per gli azzurri sarà sempre più…fiorentino”.