Antognoni furioso: “Sconcerti mentre ti sciacquavi le p***e, io c’ero per la Fiorentina. Non venire a fare la morale a me”

Il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno, rispondendo alle accuse di Mario Sconcerti.

Queste la dura risposta dell’Unico 10 viola: “Voglio far capire al fenomeno che negli ultimi cinque anni e mezzo ho lavorato come club manager e sono stato sempre presente. Voglio far capire a Sconcerti che mentre lui si sciacquava le pa**e, sempre che ancora le abbia, io c’ero per la Fiorentina. Io sono ancora attivo, lo stadio lo intestino a lui. Di solito lo si fa con i morti, e lui è più vicino di me a quel punto”.

Infine: “Viene a fare la morale a me sui soldi quando nel fallimento chiese pure gli stipendi”.