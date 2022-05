Antognoni: “Gli acquisti di gennaio non possono risolvere tutti i problemi della Fiorentina. Con Vlahovic qualche punto in più c’era”

La bandiera ed ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato delle tematiche del momento in casa viola a TMW.

A cominciare dall’errore di Terracciano: “Ormai gli errori ripartendo dal basso sono frequenti, il portiere ne trae le conseguenze più negative perché se sbaglia lui è gol. I tempi cambiano e bisogna adeguarsi a queste situazioni di gioco. Bisogna anche avere i giocatori con i piedi buoni. Se c’è un problema portieri alla Fiorentina? È un periodo negativo, gli ultimi dieci giorni son ostati un po’ particolari. Prima andava tutto bene e quindi hanno proseguito su questo meccanismo. L’allenatore prenderà provvedimenti per non cadere più in queste situazioni”.

Prosegue così Antognoni: “Se manca un bomber? Ce ne sono due (ride, ndr). Oggi si parla solo di statistiche, con Vlahovic qualche punto in più c’era. Contro la Roma sarà decisiva, in caso di non vittoria loro rimangono avvantaggiati e le altre proseguono. Sarà uno scontro diretto. Il mercato invernale? Gli ultimi acquisti di gennaio non ti possono risolvere tutti i problemi, bisogna aspettare e vedere se il prossimo anno riusciranno a dare qualcosa di più”.

Chiosa finale: “Il futuro di Italiano? È l’artefice di questa annata viola, ma sul futuro dovete chiedere al diretto interessato. Mi dispiace per Castrovilli, che se ci fosse stato al 100% avrebbe dato alla Fiorentina qualche punto in più”.