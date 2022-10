Antognoni: “Gli investimenti di Commisso non stanno fruttando. Tornerei alla Fiorentina solamente con un cambio di proprietà”

L’ex bandiera e dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, agli Open Firenze di Tennis, ha parlato anche di Vincenzo Italiano: “E’ un allenatore giovane, e con l’esperienza può migliorare sotto tutti i punti di vista. Lo giustifico un po’ per questo, lo scorso anno alla guida della Fiorentina ha messo in mostra un bel calcio. Quest’anno, si è ritrovato una squadra che forse non sua. I problemi, si vedono in campo”.

Poi ha proseguito: “Migliorare la stagione precedente? Le previsioni nel calcio sono sempre difficili. Commisso ha investito i soldi delle cessioni, ma oggi l’investimento non sta fruttando. Si spera che possa fruttare in futuro. Io dirigente? E’ difficile. Può accadere solamente con un cambio di proprietà”.