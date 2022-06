Antognoni: “Grillitsch un buon affare per la Fiorentina, ma non sarà facile sostituire Torreira e Odriozola”

Intervistato da TMW a margine di Pitti Uomo alla Fortezza da Basso a Firenze, la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni si è brevemente espresso sul calciomercato viola.

“Cosa penso di Grillitsch? Ora è svincolato, penso che possa essere un buon affare per la Fiorentina, ma sostituire sia Torreira che Odriozola non sarà facile per i viola”.

Bucchioni analizza poi il calciomercato delle altre squadre: “Dybala all’Inter è il colpo principale, poi ci sono quelli all’estero che in Italia non si possono fare, come Nunez dal Benfica al Liverpool e Haaland al Manchester City. Non dimentichiamo poi il passaggio di Vlahovic alla Juventus. Questi tre sono gli spostamenti più importanti”.