Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha introdotto il nuovo acquisto viola, Antonio Barreca, a margine della conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Oggi presentiamo un giocatore che ha fatto diverse presenze in Italia e Europa. E’ un esterno sinistro, un ottimo giocatore in fase offensiva. Lo conosco dai tempi dell’Under 21, ho sempre pensato che sia tra i migliori in quel ruolo. Sono contento che sia arrivato alla Fiorentina“.