Antognoni: “Il nuovo Franchi mi piace molto, è lineare e giusto. Non si poteva mettere un’astronave in mezzo a Firenze”

L’ex giocatore e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno Toscana di quello che sarà il nuovo stadio: “A me piace molto il progetto per il nuovo Franchi, è una scelta lineare e giusta. Non si poteva mettere un’astronave in mezzo a Firenze. Premio Leone d’Oro per meriti sportivi? Sono molto onorato, Venezia è una città bellissima”.

E poi ha aggiunto: “Italia? Non andare di nuovo ai Mondiali sarebbe disastroso, ma io sono fiducioso perché la squadra c’è e storicamente la nostra Nazionale viene fuori nei momenti di difficoltà. Io ci sento molto per la Nazionale, è la squadra per cui noi giocatori veniamo conosciuti nel mondo. Io ero conosciuto più per la Nazionale che per la Fiorentina“.