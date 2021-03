Antognoni: “Il rammarico è non aver raccolto niente pur avendo giocato bene. Siamo preoccupati perché Spezia e Benevento ci hanno raggiunto”

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni esprime in sala stampa la sua opinione sulla sconfitta contro il Milan:

Proteste sui go del Milanl? “Sul primo gol di Ibrahimovic c’è una spinta su Pezzella, era un episodio secondo noi da rivedere. Stesso discorso per il terzo gol, dove c’era stata una rimessa laterale che il guardalinee l’aveva assegnata a noi. Non ci attacchiamo a questi episodi però con tutta la tecnologia che c’è oggi nel calcio queste situazioni erano almeno da valutare”.

La scelta del 4-4-2″Il mister oggi ha valutalo la paritta nel modo esatto, con quattro difensori e quattro centrocampisti di qualità Abbbiamo fatto molto possesso palla e avuto tante occasioni, più dalle altre volte. Abbiamo giocato alla pari. Il rammarico è aver giocato bene e non aver raccolto niente”

Tranquillità per la distanza dalla zona bassa della classifica o preoccupati? “Tranquilli non si è mai. La posizione in classifica è rimasta ainvariata, però Spezia e Benevento che secondo me sono inferiori a noi sulla carta ci hanno raggiunto. Il Benevento poi ha vinto a Torino contro la Juventus, questo dimostra che in un campionato così anomalo può succedere di tutto”