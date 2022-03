Antognoni: “Il restyling del Franchi è la soluzione migliore. Questo stadio è un’istituzione per tutti”

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così dal palco di Palazzo Vecchio: “Ormai sono cinquant’anni che sono a Firenze, fin dal primo minuto ho sentito un forte connubio con i tifosi che mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili. Al Franchi ho passato un sacco di tempo, il restyling mi fa molto piacere perché questo stadio è un’istituzione per tutti. Credo che questa sia la soluzione migliore sia per mantenere la storia sia per guardare al futuro”.

E poi ha aggiunto: “I tifosi della Fiorentina sono sempre il dodicesimo uomo in campo, con il nuovo Franchi e lo stadio pieno la squadra tornerà ad avere più possibilità di vincere quando gioca in casa”.