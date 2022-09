Antognoni: “La Fiorentina? Avere percentuali oceaniche di possesso palla serve a poco. Ci sono giocatori che non stanno rendendo per quello che ci aspettavamo”

La bandiera viola ed ex dirigente gigliato, Giancarlo Antognoni, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato della situazione della squadra gigliata, dicendo: “Alla Fiorentina ci sono giocatori che non stanno rendendo per quanto ci aspettavamo. Davanti c’è carenza di gol”.

E poi ha anche aggiunto: “Italiano mette la squadra in campo in un modo abbastanza offensivo, ma le percentuali oceaniche di possesso palla senza avere una finalizzazione servono a poco”.

Proprio per ovviare a questo problema, il tecnico gigliato nel corso dell’ultima gara ha messo in atto alcuni correttivi che, almeno in parte, hanno dato buoni frutti.