Antognoni: “La Fiorentina è un atto d’amore che per ora è durato cinquant’anni. Vediamo cosa succederà in futuro”

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Dopo aver passato una carriera intera con la stessa squadra, i tifosi mi hanno dedicato un grandissimo tributo. Ai miei tempi la fedeltà era ancora premiata. Quando arrivai, la Fiorentina aveva appena vinto il campionato ed era una squadra che puntava molto sui giovani. Firenze mi ha subito stregato, mi ha permesso di riavvicinarmi ai miei genitori dopo tanto tempo”.

E poi ha aggiunto: “Nel 1980 ero stato richiesto dalla Roma, ma il corteggiamento è durato il tempo di una sera perché sono sempre stato convinto di rimanere a Firenze. Non ho alcun rimpianto, se non di non aver vinto niente. Quello un po’ mi dispiace effettivamente. Per me la Fiorentina è un atto d’amore che per ora è durato cinquant’anni, poi vediamo cosa succederà in futuro”.