Antognoni: “La Fiorentina è una ferita aperta, ma non vivo di rimpianti. Nel calcio italiano sono entrati personaggi che non gli hanno fatto bene”

L’ex capitano ed ex dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, alla domanda se gli manca la sua vita in viola, ha detto: “È una ferita aperta. Ero rientrato nel club, ho vissuto i momenti difficili e mi spiace non esserci oggi. La vita va così, pazienza. Il dispiacere c’è sempre. Io, però, non vivo di rimpianti: non sono un calcolatore, sono un istintivo da sempre”.

Poi ha aggiunto: “Confesso che ho perso un po’ l’entusiasmo del tifoso anche se resto molto interessato alla Fiorentina. Purtroppo nel calcio italiano sono entrati personaggi che non gli hanno fatto bene e ora si vedono i risultati”.