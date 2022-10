Antognoni: “L’amore dei tifosi viola e di Firenze mi ripagano di tutto. In Nazionale, nessuno mi boicottava ma…”

Intervistato da La Nazione, la bandiera della Fiorentina ed ex dirigente viola Giancarlo Antognoni, è tornato a parlare del suo passato con i gigliati: “L’amore dei tifosi viola e di Firenze mi ripagano di tutto. Di certo avrei preferito vincere lo scudetto nella Fiorentina invece del Mondiale.

Poi sulla sua esperienza in Nazionale, ha proseguito: “No, non mi boicottavano, ma è chiaro che con i “blocchi“ era difficile potermi inserire, ma devo ringraziare Bearzot che ha sempre creduto in me. Gli sarò sempre riconoscente, mi ha sempre fatto partire titolare, anche se poi mi ha sostituito una ventina di volte”.