Antognoni: “Mi dispiace che tu vada via Franck, Firenze ti ama. Ti voglio bene amico mio!”

Giancarlo Antognoni ha salutato Franck Ribery attraverso i suoi profili social. Sotto una foto che lo ritrae insieme all’ormai ex numero 7 della Fiorentina viola l’Unico 10 ha scritto: “Ciao Franck, con te in campo mi sono divertito! Mi dispiace molto che tu vada via. Firenze ti ama. Ti voglio bene amico mio!”