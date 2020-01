Antognoni: “Narciso Parigi ha portato Firenze a giro per il mondo, eravamo simili. Per noi lutto al braccio, poi deciderà la Federazione”

Un ricordo speciale da parte di Giancarlo Antognoni a Radio Bruno, relativamente alla scomparsa di Narciso Parigi: “Abbiamo passato tante vicende insieme, oltre che una persona adorabile Narciso ci ha lasciato qualcosa di positivo, ha portato Firenze a giro per il mondo. Non solo la Fiorentina. Ha fatto del bene a tutti noi. Caratterialmente eravamo molto simili e ci compensavamo, nel suo campo era un lottatore come lo ero io sul campo. Narciso era un artista ed era conosciuto per questo in tutto il mondo. La sua passione per la Fiorentina ci ha portati a condividere “qualche” pomeriggio insieme. L’avevo visto qualche mese fa ad un evento ed era anche abbastanza in forma, noi ce lo ricordiamo come un combattente. Lutto e minuto di silenzio? Sì credo sia stato già predisposto, per il lutto non so ancora se siamo ancora in tempo ma la motivazione è valida, sarà la Federazione poi a decidere”.