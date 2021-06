Antognoni: “Non cambierò mai il mio modo d’agire. L’affetto di Firenze c’è sempre stato, dal ’72 ad oggi” FOTO

La bandiera della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato del suo futuro, sempre più lontano dal club di Rocco Commisso, a Italia 7.

Queste le parole dell’Unico 10: “La mia immagine è sempre uguale: ho sempre agito in questo modo e non cambierò. Quando le cose vanno bene, si va avanti: quando vanno male, invece, si prova a migliorarle. Ora vediamo che succede. La maglia sulle inferriate del Franchi? L’affetto dei fiorentini non si dimostra solo oggi. C’è sempre stato, dal 1972 ad oggi in tutti gli anni in cui ho vissuto a Firenze. Questa è un’altra bellissima manifestazione d’affetto”.