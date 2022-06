Antognoni: “Non ho rimpianti, ma probabilmente mi hanno costretto a rimanere fuori dalla Fiorentina. Italiano è stato l’artefice della splendida annata viola”

Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina, ospite a Radio Toscana ha parlato così del mercato che sta nascendo intorno alla squadra di Vincenzo Italiano e non solo: “Per adesso si rincorrono tante ipotesi. Andando via Odriozola e Torreira andranno sostituiti. Dodo e Mandragora possono eventualmente farlo. I due antecedenti li conoscevamo e quest’anno sono andati bene, gli altri andranno valutati e verificati. Mandragora lo conoscevo ai tempi dell’under 21, poi lo prese la Juventus. E’ un giocatore valido anche se ha avuto diversi brutti infortuni. Dodo invece personalmente non lo conosco e dovrebbe adattarsi al nostro campionato. Jovic? Lo conosciamo poco, lo si conosce per quanto è stato pagato, ovvero 60 milioni. Dove lo collochiamo però nell’attacco della Fiorentina?”.

E ancora: “Italiano è stato l’artefice di questo splendido campionato, insieme a diversi giocatori. Ha raggiunto una competizione europea dopo gli ultimi anni poco esaltati. Il rinnovo poi è positivo. Se va via Milenkovic devi prendere un sostituto anche li. Sensi? Come titolare non so se rischierei. E’ un giocatore d’ordine, ma nel calcio di oggi l’aspetto fisico conta molto”.

Infine sul suo futuro ha aggiunto: “Il calcio prima mi piaceva molto, oggi un po’ meno. Ci sono certi personaggi che non mi piacciono molto. Le scelte nella mia vita le ho fatte sempre io e non ho rimpianti. Dispiace rimanere fuori, ma probabilmente mi hanno costretto a rimanere fuori dalla Fiorentina”.