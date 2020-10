Antognoni: “Per Chiesa vediamo in questi tre giorni di mercato. Ci auguriamo che non parta, e se dovesse essere la Juventus la sua prossima meta…”

Il club manager e la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni risponde così alle domande sul futuro di Federico Chiesa prima della gara contro la Sampdoria: “L’assenza di Ribery peserà in questa gara, è stato determinante nelle prime due gare, chi lo sostituirà farà il suo dovere. Partita difficile, la Sampdoria è a zero punti e quindi arriva per fare il risultato. Chiesa? In questo momento è della Fiorentina, vediamo cosa succederà in questi ultimi tre giorni di mercato. È un professionista, lo abbiamo praticamente adottato, noi ci auguriamo che possa rimanere perché è un giocatore importante e determinante. Oggi è un po’ più difficile essere una bandiera rispetto ai miei tempi, capisco questi ragazzi che a un certo punto scelgono di cambiare. Quando arrivano offerte c’è titubanza da parte di tutti, siamo vicini a fine mercato. Ci auguriamo che non succeda, se succede vedremo il da farsi. Se va alla Juventus? Anche i tifosi hanno capito che oggi i giocatori scelgono dove andare, sono situazioni comuni anche ad altre squadre. A volte sono arrivati giocatori anche dalla Juventus. Chiesa con la fascia da capitano? Lo aveva già fatto, non è una novità. La partita contro l’Inter? C’è sempre grande rimpianto quando vinci 3-2 a Milano e poi in dieci minuti perdi la gara. Ma alla fine bisogna elogiare la prova del gruppo. L’Inter coi suoi cambi ha un po’ stravolto la partita, è una corazzata e non è facile giocarci contro”.

