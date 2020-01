Antognoni: “Preoccupazione classifica? Ho la consapevolezza che possiamo uscirne. Commisso ha intenzione di investire sul mercato”

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato anche di Federico Chiesa a Pitti Uomo: “L’ho visto in ripresa, ma non solo lui, ma anche altri giocatori che erano un po’ accantonati tipo Benassi che stava giocando poco. Ho visto giocatori molto più motivati, forse anche perché con l’allenatore nuovo vogliono conquistarsi il posto o mantenerlo. Preoccupazione per la posizione in classifica? Purtroppo sono abituato (ride, ndr). Ho la consapevolezza che possiamo uscirne perché la Fiorentina come giocatori e come rosa è importante, non inferiore ad altre squadre che ci sono sopra. Abbiamo passato un periodo negativo, stiamo pagando un po’ quello. Commisso? E’ sempre motivato anche se la classifica non permette questo. Ha l’intenzione di fare investimenti sui giocatori, sulla società e sulle strutture. Sicuramente ci sono buone possibilità di fare qualcosa di concreto nel proseguo, ma bisogna pensare alla squadra prima di tutto”.