Antognoni: “Ribery sente ancora un po’ di fastidio alla caviglia. Cutrone può garantire 12-15 gol a stagione”

Continua così l’intervento dell’Unico 10, Giancarlo Antognoni, a RTV 38: “Ribery? Per noi è importantissimo. Quando va a contrasto in allenamento con un compagno sente ancora un po’ di fastidio alla caviglia. Sappiamo che non è più un ragazzino, deciderà il mister se farlo giocare o meno. In che ruolo? Come con Montella, lavorerà tra le linee. Attaccanti? Vlahovic sta crescendo, nonostante la giovane età è già maturo. Cutrone, invece, attacca la profondità come pochi: se trova continuità di rendimento, può segnare 12-15 gol a stagione. Castrovilli sulla trequarti? No, è un centrocampista a tutto campo: quel ruolo può farlo Ribery“.

