Antognoni: “Ruolo di Insigne sarà fondamentale. In Svizzera ho chiuso la mia carriera e ho giocato una partita da capitano dell’Italia”

L’ex bandiera e dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, punta su Insigne in vista di Italia-Svizzera, partita che sarà decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

A La Gazzetta dello Sport, Antognoni ha detto: “Il ruolo di Lorenzo quindi sarà fondamentale. Ma è al top della maturità di calciatore, è diventato un uomo squadra completo nelle due fasi, è il leader del Napoli capolista. Ha lo spirito giusto per guidare l’Italia. Era in panchina durante lo spareggio con la Svezia. Non ne vuole vivere un altro…”.

E ancora: “In Svizzera ho chiuso la carriera: due stagioni al Losanna. Sono stato bene. È un bel ricordo anche l’ultima amichevole giocata a Ginevra prima dell’esaltante avventura al Mundial di Spagna. Ero capitano. Oggi è più difficile affrontare la nazionale svizzera, ma noi siamo i campioni d’Europa e abbiamo tutto per vincere e risolvere la pratica della qualificazione. Insigne è il nostro uomo più fantasioso, quello che dovrà trasformare la pressione della squadra in occasioni da gol, contro una Svizzera che immaginiamo molto prudente e ben chiusa”.