Antognoni: “Torniamo a casa senza punti ma con diversi episodi arbitrali che non ci soddisfano. Castrovilli? Oggi era meno a suo agio”

Niente Prandelli, a Sky si presenta Giancarlo Antognoni che analizza così la partita persa con il Milan: “Non abbiamo ottenuto punti però c’è la prestazione che ci dà la possibilità di proseguire il nostro percorso. Abbiamo un po’ di rammarico anche per qualche decisione che non è stata molto coerente. Sul primo gol di Ibrahimovic secondo noi c’è una spinta su Pezzella, che viene sbilanciata. Sul secondo c’è un fallo laterale che il guardalinee aveva dato a noi e l’arbitro ha girato, per cui sono situazioni da rivedere. Noi in crescita? C’è stato questo cambiamento con i quattro dietro, ha messo giocatori bravi tecnicamente a centrocampo e abbiamo lottato alla pari con la seconda in classifica. L’unico rammarico è il risultato. Castrovilli? Sta giocando bene, stasera ha fatto la sua partita, un po’ diversa da quella che fa solitamente. In questa annata ha fatto 5 gol e qualche assist, ricopriva un ruolo più esterno oggi ed era meno a suo agio di altre volte. La classifica? Ci hanno raggiunto Benevento e Spezia però dietro non si sono mosse, però io penso alla squadra che giocando così i punti li otterrà”.