Antognoni, un altro caso in atto. O la Fiorentina cambia la proposta, oppure…

Ma c’è un altro caso in atto in casa Fiorentina, anche se rischia di passare molto in secondo piano, visto quello che è successo e sta succedendo con Gattuso. E’ quello che riguarda Giancarlo Antognoni, che ha il contratto che scade il 30 giugno.

Barone gli ha proposto un ruolo di un livello decisamente inferiore rispetto alle sue competenze e all’attuale. “Una proposta quasi incomprensibile” viene così definita su La Gazzetta dello Sport.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto, ma siamo ad un bivio: o la Fiorentina cambia la proposta o anche la bandiera viola se ne andrà.