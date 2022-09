Antognoni: “Uno come Batistuta manca alla Fiorentina, a patto che sia garantita l’operatività. Ma tra le grandi bandiere dei club italiani non mi ha citato e mi è dispiaciuto”

Un grande ex, come Gabriel Batistuta, all’interno della Fiorentina. E’ favorevole a questa ipotesi l’ex bandiera viola, Giancarlo Antognoni, uno che ha lasciato la società di Commisso in maniera piuttosto burrascosa.

Su Bati ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: “Ha detto una cosa giusta e legittima, anche se tra le grandi bandiere dei club italiani ha citato Maldini, Zanetti, Totti, prima Facchetti, ma non me…Mi è dispiaciuto, ma lo dico senza polemica, anzi, tornasse ne sarei felice”.

E ancora: “Io so che avevo il rispetto di tutti i giocatori della Fiorentina, molti mi chiedevano consigli. Per Batistuta potrebbe essere lo stesso”.

Infine: “Resto ovviamente favorevole alla presenza dei grandi ex in società ma alla base di tutto devono esserci margini di manovra, lui come gli altri devono avere un ruolo in cui l’operatività è garantita”.