Antognoni: “Vedo Commisso carico e voglioso. Alla Fiorentina c’è tutto per fare bene”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato della gestione americana della società e delle prospettive per il futuro: “I presupposti sono buoni, adesso stiamo soffrendo un po’ questi cambiamenti che ci sono stati e anche la proprietà deve capire meglio come funziona il sistema italiano…Vedo Commisso carico e voglioso…sono sicuro che ci sia tutto per fare bene”.

Poi ha aggiunto: “Purtroppo sono entrato nel momento peggiore della gestione Della Valle, poi è arrivata la cessione. Negli ultimi quattro anni non è andata benissimo”.