Antognoni: “Vlahovic? I giocatori oggi son proprietari di sé stessi, ma la colpa è del sistema. A rimetterci sono sempre i tifosi”

In un’intervista a Panorama, Giancarlo Antognoni, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del suo rapporto con il calcio di oggi. Queste le sue parole: “lo giocavo a tutto campo dietro le punte, ma oggi quel numero appartiene più alle seconde punte. Di sicuro il 10 come identificazione del fantasista è un po’ sacrificato nel calcio di oggi”.

E alla domanda su Vlahovic e il suo repentino addio alla Fiorentina ha detto: “Oggi i giocatori sono proprietari di sé stessi e le società hanno meno potere. Ho l’impressione che si pensi soprattutto ai soldi. Ma la colpa, più che dei calciatori, è del sistema che ha dato agli sportivi altri ruoli come uomini immagine, star dei social e così via. A rimetterci sono sempre i tifosi, che si affezionano a un calciatore e poi lo vedono andarsene in un’altra squadra”.