A Tuttomercatoweb.com ha parlato del possibile futuro in Inghilterra di Dusan Vlahovic Stefano Antonelli, esperto di mercato e calcio inglese. Queste le sue parole sul bomber viola:

“Al momento la trattativa per il rinnovo tra Fiorentina e Vlahovic va considerata chiusa, ma credo che partirà a giugno. Al momento l’ipotesi Tottenham è ad oggi la soluzione più accreditata per il futuro del serbo. Il Newcastle farebbe follie per lui, ma gli Spurs hanno ben altro appeal”.