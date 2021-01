Antonelli: “La Fiorentina non ha bisogno di un regista ma di un mediano tattico, Torreira ha un contratto fuori dai parametri viola. E su Kouame…”

L’ex direttore sportivo di Torino, Siena, Udinese e Bari, Stefano Antonelli, è intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola, andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Con lui è stata fatta un’analisi su quello che potrà essere il mercato della Fiorentina: “In mezzo al campo non vedo l’esigenza di avere un regista, servirebbe eventualmente un mediano tattico che possa giocare in coppia con Amrabat. La Fiorentina deve fare un’attenta valutazione su Kouame, per come si stanno mettendo le cose. Starei attento eventualmente ad inserire una punta che non vada ad incidere negativamente su Vlahovic. Poi con l’uscita di Lirola serve un giocatore a destra. Il mercato vero della Fiorentina inizia domani (oggi ndr), visto che adesso è arrivato Commisso“.

Su alcuni giocatori specifici, Antonelli ha detto: “Conti non è che è sceso nelle gerarchie, ha avuto un infortunio importante. Ma il Conti vero lo abbiamo visto nell’ultima mezz’ora di Milan-Juventus. Torreira è un giocatore importantissimo, ma credo che abbia un contratto fuori dai parametri della Fiorentina“.