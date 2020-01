Antonelli: “La Fiorentina può togliersi diverse soddisfazioni, ma ad una condizione. Juan Jesus nome credibile”

Stefano Antonelli, dirigente sportivo e intermediario di mercato, ha parlato a Lady Radio: “Ho visto la partita contro l’Atalanta e mi sembra che la Fiorentina abbia capito di cosa ha bisogno. Se dovesse togliersi i panni della bella squadra per indossare quelli di una squadra operaia, potrebbe togliersi diverse soddisfazioni. Cutrone è un calciatore che incarna lo spirito di sacrificio e la voglia di combattere. Duncan non lo ritengo un affare, non so se la Fiorentina può accettare il valore che gli dà il Sassuolo. Juan Jesus è un nome credibile, soprattutto ora che la Roma sta prendendo Ibanez. Pedro? Alla fine la Fiorentina è riuscita a venderlo, facendo anche una plusvalenza. Nel mercato le sconfitte accelerano i tempi di chiusura degli affare: discorso contrario per le vittorie”.