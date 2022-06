Antonelli: “Senesi non è un giocatore da prendere in prestito. In Italia…”

Monitorato dalla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, Marcos Senesi è stato accostato in questi giorni anche ad altre squadre italiane tra cui il Napoli. Del futuro del proprio assistito ha parlato a Radio Marte l’intermediario di Senesi Stefano Antonelli: “Non è uno di quei giocatori che puoi prendere in prestito con diritto di riscatto. Quindi, difficilmente andrà al Napoli. Inoltre non credo che Koulibaly andrà via quest’anno, al massimo il prossimo”.

Parole che spiegano chiaramente quale sia la situazione di Senesi, e quale la strategia che la Fiorentina dovrebbe adottare qualora volesse tornare sul difensore argentino. Nessun prestito, solo investimenti. In attesa di capire il futuro degli attuali difensori in rosa, su tutti Nikola Milenkovic.