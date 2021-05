Antonelli: “Sono convinto delle ambizioni di Commisso, ma dopo due anni deve aver capito il calcio italiano. La scelta del tecnico è la più importante”

Il direttore sportivo Stefano Antonelli è intervenuto a Lady Radio per commentare le ultime vicende in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Mourinho alla Roma è stata una notizia inattesa per tutti. I giallorossi sono una buona squadra, ma per vincere un po’ di strada c’è da fare. Sulla carta è un tecnico che può far ambire la squadra che allena a traguardi importanti. Fiorentina? La cosa importante è compattare l’ambiente, io sono convinto delle ambizioni di Commisso ma dopo due anni deve aver capito come funziona il sistema italiano. E’ arrivata l’ora di chiarire determinati aspetti”.

Continua così Antonelli: “La cosa più importante è l’allenatore che andrai a scegliere: ho stima di Iachini, è stato un traghettatore importantissimo ma per il futuro serve altro. Gli step per la Fiorentina sono i seguenti: salvezza, scelta dell’allenatore e costruzione della squadra. Vlahovic? Investirei tutto il possibile, anche se ci sono le cose possibili e impossibili”.