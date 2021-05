Apertura totale di Ribery al nuovo matrimonio con la Fiorentina, la decisione è di Gattuso. E sulle nuove cifre del contratto…

Secondo quanto riportato su Repubblica oggi Franck Ribery avrebbe dato la sua piena disponibilità a rinnovare con la Fiorentina. Il francese a 38 anni vuole ancora mettersi in gioco con la maglia viola, stimolato dall’arrivo di Gattuso e da un ciclo che comincerà con la prossima stagione. Ora la palla passa alla società che, insieme a Gattuso, discuterà del futuro di Ribery. In caso di un altro matrimonio le cifre del contratto dovranno essere ritoccato al ribasso rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente dal francese. Il suo ruolo alla Fiorentina però rimarrebbe lo stesso, soprattutto per la sua esperienza, anche al fianco di un giovane bomber come Vlahovic.