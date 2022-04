Approvato il nuovo indice di liquidità per l’ammissione alla Serie A: i dettagli

Si è svolta questo martedì mattina, nella sede della FIGC, la riunione del Consiglio Federale. Tra i temi trattati c’è stato anche quello relativo all’indice di liquidità, ossia uno dei parametri che a partire dalla prossima stagione verrà preso in considerazione per convalidare le iscrizioni e le ammissioni dei club ai campionati di Serie A, B e C.

La notizia è l’approvazione del nuovo indice di liquidità a 0,5. Per la Lega Serie B e per la Lega Pro, invece, è stato stabilito un indice di liquidità a 0,7. Ma che cos’è l’indice di liquidità e cosa significano questi numeri?