Aquilani a lezione a Coverciano da… il ‘Loco’ Bielsa

L’allenatore Marcelo Bielsa oggi è intervenuto a Coverciano per tenere una lezione nell’aula magna del Centro Tecnico Federale, davanti ad una platea gremita dagli allievi dei corsi per Direttore Sportivo e per allenatore UEFA Pro. Tra i presenti anche l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, che ha pubblicato sui social una foto dell’evento.

“L’Italia è un punto di riferimento inequivocabile per il calcio mondiale e tutto ciò è chiaro solo guardando le immagini presenti in quest’aula” ha esordito il ‘Loco’ Bielsa. “Quando ho accettato l’invito per venire a parlarvi – ha continuato – ho riflettuto a lungo su quale argomento affrontare per lasciarvi qualcosa. Oggi discuteremo dell’impostazione da trasmettere ai giocatori e cosa significano i sistemi tattici, e ho l’opportunità di farlo in una scuola come quella italiana che ha una grande cultura sui posizionamenti dei calciatori in campo”.