Aquilani: “Abbiamo la possibilità di portare un altro trofeo a Firenze. Difficile migliorare senza competizione, ma i ragazzi…”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato l’allenatore della Primavera Alberto Aquilani in vista della ripresa del campionato giovanile e l’avvicinarsi della Supercoppa Primavera: “I ragazzi hanno assimilato il problema che stiamo vivendo e sono stati bravi a continuare ad allenarsi bene. Difficile migliorare quando non sei in competizione. La partita contro l’Atalanta è una finale e la stessa situazione l’abbiamo vissuta quando abbiamo vinto la Coppa Italia. Abbiamo un’altra chance di portare a Firenze un altro trofeo, mi aspetto che i ragazzi si rendano conto dell’importanza della partita. L’Atalanta è una squadra forte che ha sempre dimostrato di fare molto bene con i giovani”.

