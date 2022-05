Aquilani: “C’è amarezza, l’arbitraggio è stato imbarazzante. Posso solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato a margine della sconfitta contro la Sampdoria: “C’è amarezza perché anche oggi abbiamo fatto una gran partita, forse una delle migliori. Abbiamo sbagliato tanto, loro invece sono stati cinici. La colpa sul primo gol è mia, non di Fogli. Sbagliano i portieri in Serie A, figuriamoci se non può farlo un ragazzo così giovane. Rigori? Anche gli arbitri possono sbagliare, ma oggi è stato imbarazzante. Su Amatucci e Capasso c’erano dei rigori clamorosi. Non è la prima volta che succede”.

E poi ha aggiunto: “Posso solo ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto. Abbiamo vinto due trofei e siamo ancora in lotta per i play-off, la stagione resterà in ogni caso straordinaria. Credo che siamo andati molto oltre le aspettative di tutti, comunque andremo a Roma per vincere sperando che la Sampdoria non faccia lo stesso. Infortuni? Ci hanno condizionato molto giocando ogni tre giorni, ma oggi ho visto nei ragazzi un grande spirito. Non era scontato pochi giorni dopo aver vinto un trofeo”.