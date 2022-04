Aquilani: “Contro la Roma per confermarsi in Coppa Italia. Partita importante per la crescita dei ragazzi”

Al sito ufficiale della Fiorentina, l’allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani ha presentato la partita di domani contro la Roma al Bozzi, valevole per la semifinale di Coppa Italia Primavera. Queste le dichiarazioni del tecnico gigliato:

“Per noi la Coppa Italia è importantissima, bastano i tre successi consecutivi delle scorse stagioni per dimostrarlo. Affronteremo la gara con la consapevolezza di avere di fronte una squadra solida come la Roma. Questa partita potrà essere fondamentale per la crescita del gruppo, arriva in un momento delicato della stagione. Dovremo giocatore un grande match, c’è tanta voglia di riconfermarsi, guai il contrario. La Roma ha una rosa molto buona e ampia. Li abbiamo già battuti in campionato, dove stanno facendo benissimo. Ma domani dovremo fare ancora più attenzione rispetto a quella partita”.