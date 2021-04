Aquilani: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Vorrei dedicare questa vittoria a Daniel Guerini”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato a Sportitalia dopo la conquista della Coppa Italia: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi, che hanno fatto una cosa straordinaria come vincere questa competizione per tre anni di fila. A livello giovanile secondo me le squadre devono proporre qualcosa, un gioco ben identificato. A volte può venirci bene e altre no, ma è normale data la giovane età degli interpreti”.

E poi ha aggiunto: “Il primo tempo è stato spettacolare, i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. Nella ripresa il calo ci stava, ma mi prendo la capacità di resistere e di difendere il vantaggio. Mi auguro con tutto il cuore che tutti questi ragazzi arrivino lontano. De Zerbi? E’ una persona che stimo tanto, così come il mio collaboratore Marcello Pinto che voglio ringraziare pubblicamente”.

E infine: “Campionato? E’ una maratone dove gli alti e bassi sono abbastanza normali. Nelle ultime partite abbiamo rimediato figuracce, ma i ragazzi lo hanno capito e sapranno rifarsi. Infine vorrei dedicare questa vittoria a Daniel Guerini, anche se so che tifava per la Lazio ma sono sicuro che sarebbe stato felice lo stesso”.