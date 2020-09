Aquilani: “Mi ispiro a Guardiola. Mi confronto ogni giorno con Iachini e punto a dargli alcuni giocatori”

La Primavera della Fiorentina è riuscita a vincere la Coppa Italia di categoria lo scorso fine settimana. Un successo che ha riempito di gioia l’allenatore Alberto Aquilani. Il tecnico gigliato intanto, intervistato da La Repubblica ha detto: “Se c’è qualcuno a cui mi ispiro? Il numero uno, col quale ho avuto anche il privilegio di giocare, è Guardiola, per quello che propone e per l’evoluzione del suo calcio. In Italia stimo tanto De Zerbi perché propone qualcosa di nuovo e di diverso che mi piace molto”.

Intanto i rapporti con Iachini sono frequenti: “Con Beppe ho un grandissimo rapporto, nei sei mesi insieme ho imparato tante cose da lui. Mi ha aiutato, accolto all’interno di uno staff composto da professionisti e persone eccezionali. Ci confrontiamo ogni giorno e spero di potergli dare qualche giocatore che possa fargli comodo, certo”.