Aquilani: “Oggi abbiamo vinto meritatamente, siamo contenti del percorso. Juventus? La Fiorentina quest’anno può giocarsela con chiunque”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli: “Oggi abbiamo fatto una buona partita, contro una squadra che si chiudeva bene. Abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a sbloccarla, anche se ci facciamo ancora trascinare un po’ troppo dal gioco degli avversari. La vittoria è meritata, il rigore era netto ma comunque qualche pericolo in contropiede poteva esserci. Da parte nostra però c’è stata grande attenzione, ricordiamoci che per ragazzi così giovani non è facile giocare con tanta frequenza”.

E poi ha aggiunto: “La cosa difficile oggi era capire quale giocata fare, magari è mancata un po’ di qualità nei singoli sul fronte offensivo. Sconfitta di Sassuolo? Abbiamo creato tanto ma anche sbagliato tanto, di negativo c’è il risultato e non la prestazione. E’ importante che i ragazzi non si accontentino, devono capire che questo è il momento per fare qualcosa in più. Classifica? L’anno scorso giocavamo per non retrocedere, quindi quest’anno guardiamo partita dopo partita. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in semifinale di Coppa Italia, quindi stiamo facendo bene. Frison in prima squadra? Siamo contenti, per noi era un’assenza importante ma Gentile lo ha sostituito bene oggi”.

E infine su Fiorentina–Juventus: “I bianconeri sono forti, ma i viola hanno dimostrato di potercela giocare con chiunque. Sono convinto che la squadra di Italiano scenderà in campo con il coltello tra i denti, e quando questo accade è dura per tutti. Il 4-2? Fu una giornata incredibile, però forse ci pensa più Giuseppe Rossi che io (ride, ndr)”.