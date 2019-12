Aquilani promosso: Sarà nello staff di Iachini

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, sarà presentato sabato 28 e dirigerà il primo allenamento domenica 29. A Firenze arriva con il suo staff: il vice, Giuseppe Carillo, il preparatore atletico, Fabrizio Tafani, il collaboratore tecnico, Vincenzo Mirra. A questo gruppo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, verrà aggregato anche Alberto Aquilani, ex giocatore viola che aveva in mano la guida della squadra Under 18. Il ruolo però non viene specificato dal giornale. Infine da segnalare che resterà anche l’attuale allenatore dei portieri, Alejandro Rosalen.