Aquilani sceglie l’undici iniziale della Fiorentina: Occhi puntati là davanti. Spalluto assente

Alle 13 la Primavera della Fiorentina scenderà in campo contro la Spal, gara valida per la nona giornata del campionato di categoria. L’allenatore viola, Aquilani, ha scelto l’undici iniziale per la sfida; occhi puntati là davanti dove Agostinelli verrà schierato dietro le due punte effettive Di Stefano e il rumeno Monteanu. Non c’è invece Spalluto che è squalificato.

Questa la formazione completa dei giovani viola: Ricco, Frison, Ponsi, Chiti, Fiorini, Corradini, Pierozzi, Bianco, Agostinelli, Munteanu, Di Stefano.