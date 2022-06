Aquilani: “Serve il coraggio di buttare nella mischia i ragazzi giovani. La Primavera non ti forma per la Serie A, in Italia non vedo fenomeni”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha rilasciato un’intervista a la Repubblica, parlando di vari temi tra cui, ovviamente, quello dei giovani nel calcio nostrano. Queste alcune delle sue parole: “Il tema è delicato. Per prima cosa, serve più coraggio. Buttare dentro un ragazzo anche quando non è pronto, perché il campionato Primavera non ti forma per la Serie A. A meno che tu non sia un fenomeno, ma io tutti questi fenomeni in Italia non li vedo“.

E ancora: “Abbiamo tanti strumenti per rilevare dati tecnici, fisici e tattici e ci aiutano a far capire a un calciatore perché non gioca. Ma ovviamente servono occhio e cuore. Mi piace che le mie squadre giochino in avanti, preparo le partite per far cose che diano vantaggio“.