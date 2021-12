Aquilani: “Siamo qui perchè abbiamo lavorato bene, ma le finali bisogna vincerle. Felicissimo per l’esordio di Distefano, il mio compito è questo”

A pochi minuti dalla Supercoppa Primavera, il mister della Primavera viola Alberto Aquilani ha parlato a Sportitalia “Siamo qui perchè abbiamo fatto qualcosa di buono. Ora però bisogna cercare di vincere. Quando si arriva in fondo, bisogna vincere. L’Empoli è forte, Campione d’Italia, con tanti giocatori importanti. E’ una partita diversa dal campionato, come ogni finale, gli stimoli e le motivazioni vengono da soli”.

“Alleno dei ragazzi giovanissimi e la cosa primaria non è il risultato, ma sono soddisfatto di quanto fatto in campionato e Coppa Italia. I ragazzi crescono, alcuni sono in orbita Serie A, Distefano ha già esordito. Il mio lavoro è soprattutto quello di lanciare i ragazzi. C’è grande affetto dentro e fuori dal campo. Vedere dei ragazzi che raggiungono un sogno è molto bello, è ciò per cui sono qui. Formare questi ragazzi è fondamentale”.