Aquilani: “Successo importante in un momento difficile. Commisso mi ha chiamato al termine dell’incontro”

Al termine della vittoria della Fiorentina Primavera contro l’Atalanta, ha parlato così il tecnico Alberto Aquilani ai canali ufficiali del club viola: “E’ stato un successo importante maturato in un momento difficile. Abbiamo sempre lavorato nel modo giusto ed ero convinto che prima o poi sarebbe arrivata. Sono felice per i giocatori e per il presidente Commisso che mi ha chiamato a fine gara, era molto contento per la prestazione ed il risultato”.