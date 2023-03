Aquilani viene incontro alle esigenze di Italiano: Un giovane per sopperire al KO prolungato di Terzic

Brutte notizie per Aleksa Terzic. Il terzino sinistro della Fiorentina, al quale Vincenzo Italiano stava dando fiducia e minuti nel corso dell’ultimo periodo, probabilmente dovrà perdere l’intero mese di marzo a causa di un infortunio muscolare: lesione di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Per sopperire alla sua assenza prolungata, il tecnico viola e ha promosso in prima squadra il laterale della Primavera di Alberto Aquilani, Michael Kayode. Si tratta di un classe 2004 che è già stato testato con i grandi nel corso delle amichevoli disputate a dicembre.

Sicuramente un prospetto interessante per la Fiorentina del futuro che ci terrà a cogliere pienamente questa occasione e, eventualmente, mettersi in mostra in un periodo che sarà denso di impegni per la squadra.